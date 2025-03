Organização processa membros da administração americana que participaram em conversa no Signal

“O secretário estava apenas a utilizar o grupo sobre os planos que estavam em curso e que já tinham sido transmitidos através dos canais oficiais”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.







A organização moveu o processo no distrito de Columbia e pretende queA American Oversight declarou que o que aconteceu no grupo de chat é uma violação clara da Lei de Registos Federais e a Lei de Procedimento Administrativo e pretende que as conversas sejam recuperadas.O secretário da Defesa norte-americano partilhou mensagens de ataques dos Estados Unidos contra o Houthis no Iémen. O ataque descrito nas mensagens matou cerca de 50 pessoas e feriu mais de uma centena.O jornalista da, Jeffrey Goldberg,O processo também inclui Marco Rubio, secretário de Estado, Tulsi Gabbard, diretora dos serviços secretos, John Ratcliffe, diretor da CIA, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.Um juiz federal já foi destacado para o processo: James Boasberg, que tem sido alvo da administração Trump por ter bloqueado a Lei dos Inimigos Estrangeiros e exigido o regresso dos voos que transportavam migrantes venezuelanos, vai avaliar o processo da American Oversight.Apesar de várias figuras do executivo admitirem um erro,