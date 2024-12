As organizações de defesa do Ambiente dizem estar a receber ameaças da Comissão Europeia para lhes comprar o silêncio. Alegadamente, a agência responsável pelas verbas dos fundos de projetos ambientais da União Europeia está a enviar cartas às ONG para dizer que não podem usar o dinheiro para influenciar políticas ou criticar as políticas dos 27.