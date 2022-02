Orgulho de Pyongyang. Coreia do Norte testou míssil que pode atingir os EUA

A tensão internacional tem aumentado após uma série de recentes testes de mísseis balísticos norte-coreanos. Em janeiro foram registados pelo menos sete lançamentos, incluindo um novo míssil hipersónico capaz de atuar em alta velocidade.

As Nações Unidas alertaram que o país continua a desenvolver programas nucleares e mísseis balísticos, incluindo a capacidade de produzir materiais físseis nucleares, numa clara violação das resoluções do Conselho de Segurança.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte afirmou, em comunicado, que a série de testes desde o início do ano representou “conquistas notáveis” que fortaleceram a “dissuasão da guerra” no país.O documento cita também o Hwasong-15, o míssil balístico intercontinental de maior alcance (ICBM), já lançado por Pyongyang, que não foi disparado desde o seu primeiro teste em 2017, e que está confiante que tenha “alcance para lançar uma ogiva nuclear em qualquer lugar dos Estados Unidos”.”.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang recordou que “existem mais de 200 países no mundo, mas apenas alguns têm bombas de hidrogénio, mísseis balísticos intercontinentais e mísseis hipersónicos”.

EUA pedem regresso ao diálogo

O Departamento de Estado dos Estados Unidos insiste que não nutre nenhuma intenção hostil em relação à Coreia do Norte e apela a um novo regresso ao diálogo, apelos que Pyongyang tem ignorado.Em declarações à CNN , um porta-voz do“Os Estados Unidos têm um interesse vital em dissuadir a Coreia do Norte, defender as suas provocações ou utilização de força, limitar o alcance dos seus programas de armas mais perigosos e, acima de tudo, manter o povo norte-americano, as nossas forças destacadas e os nossos aliados seguros”, afirmou.Para Jenny Town, diretora do 38 North, um programa norte-coreano com sede em Washington, o facto de e declaração vir do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte torna, provavelmente, menos ameaçadora do que poderia parecer. “A formulação é muito passiva”.Segundo os órgãos de comunicação locais, este ano não houve desfiles militares e a data foi celebrada com a visita ao mausóleo dos ex-governadores do país.As autoridades norte-americanas e sul-coreanas temem que o lançamento do Hwasong-12, a 30 de janeiro, possa ser um passo para retomar os testes de mísseis balísticos intercontinentais ou armas nucleares do regime de Kim Jong-un.As negociações para persuadir a Coreia do Norte a desistir ou limitar o seu arsenal em troca de alívio das sanções estão paralisadas desde 2019.