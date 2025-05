Ao Terra Europa, a investigadora Mónica Dias traça um perfil do novo Chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz. O antigo rival interno de Angela Merkel distancia-se bastante da antiga líder da Alemanha e é visto como um político mais “impulsivo”.



Os conservadores da CDU venceram as últimas eleições federais, em fevereiro de 2025, sem maioria absoluta. Friedrich Merz apresentou um governo de coligação com o partido de centro-esquerda, o SPD.