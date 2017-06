Os Estados do Golfo e o apoio ao terrorismo: "Ninguém é inocente"

Doha é acusada de apoiar organizações como o Estado Islâmico, a Al Qaeda e a irmandade islâmica e de colaborar com o Irão. "não há qualquer prova de que o Qatar esteja a financiar o Daesh, ao contrário do que revela um relatório recente dos serviços secretos britânicos sobre os sauditas".



Uma investigação comissionada pelo anterior executivo britânico, que se terá revelado politicamente desconfortável e tarda, por isso, em ser publicada. "Há indícios de que, não o regime saudita, mas sauditas proeminentes, são financiadores do Estado Islâmico", o que segundo Felipe Pathé Duarte, coloca um dos principais acusadores deste processo numa posição pouco confortável.



O Qatar classifica como "fabricação completa" todas as acusações que lhe são feitas. O executivo do emirado assegura serem falsos, despachos divulgados por hackers, que o colocam ao lado de organizações extremista.



A reação de diversos países vizinhos foi imediata Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iémen e Líbia já cortaram relações com o Qatar.



Um sismo diplomático que teve consequências imediatas nas ligações aéreas, com a Etihad Airways, Emirates, FlyDubai e Saudia a suspenderem voos com Qatar, e também no preço do petróleo.



A crise tem lugar quinze dias após uma visita a Riade de Donald Trump, onde este pediu aos países muçulmanos ações decisivas contra o extremismo religioso.