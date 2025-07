Os missionários lusófonos que cuidam da `semente` católica em Osaka

"Nos fins de semana isto fica cheio, duas mil pessoas", disse, com orgulho, o português Nuno Lima, pároco na Catedral de Osaka, a terceira maior cidade do Japão, com cerca de 2,7 milhões de habitantes.

Muito diferente é a realidade do moçambicano Hipólito Vida, pároco de três paróquias rurais: Sennan, Kinokawa e Misaki, "a menor, é uma espécie de família. E acrescentou: "Os católicos registados são 50 e os que participam nas missas são 15, 20".

Ambos pertencem à Sociedade Missionária da Boa Nova, um grupo apostólico dedicado à evangelização, atualmente presente em Portugal, Moçambique, Brasil, Angola, Zâmbia e Japão.

O primeiro a chegar, há 26 anos, foi Nuno Lima, natural de São João da Madeira.

"Sempre achei interessante ou desafiante este encontro com o diferente. Então o Japão seria, para mim, era esta possibilidade de pensar e transmitir o cristianismo num contexto radicalmente diferente", explicou o missionário.

Ainda assim, Lima sublinhou que há uma longa história a ligar Portugal e Japão, destacada na Expo2025 em Osaka, onde o pároco é vice-comissário geral do Pavilhão da Santa Sé integrado na Pavilhão da Itália.

Tal como Nuno Lima, também Hipólito Vida, natural de Angoche, na província de Nampula, no norte de Moçambique, passou os primeiros dois anos no Japão a aprender a língua, depois de estudar Teologia na Universidade Católica de Porto.

"Durante esses dois anos, quis desistir muitas vezes. Cheguei a arrumar minhas malas para voltar para casa. Mas os meus colegas sempre diziam: `Olha, ninguém morreu por estar aqui`", recordou o pároco, ordenado com 33 anos.

Mas Vida admitiu que "é preciso morrer para ressurgir de novo" como missionário.

"Eu vim com aquela ideia de Moçambique, uma missão muito mais aberta, muito mais criativa, com guitarra, danças e tudo, como a nossa cultura moçambicana", recordou o missionário.

"Quando eu cheguei aqui, percebi que as coisas não funcionam assim, diante desta realidade que é o Japão, uma realidade completamente diferente", frisou Vida.

Ao contrário de países como Portugal, onde a Igreja Católica é dominante, no Japão "não podemos dar por garantido que as pessoas saibam o que é que significa, por exemplo, a missa", explicou Nuno Lima.

Afinal, apenas cerca de metade dos fiéis japoneses em Osaka cresceram em famílias católicas, algumas descendentes dos "kakure kirishitan", "cristãos ocultos/escondidos" que sobreviveram à perseguição e torturas no século XVII.

Ainda assim, dois terços dos fiéis católicos em Osaka continuam a ser estrangeiros e a catedral da cidade celebra missas em japonês, inglês, vietnamita e coreano, disse Lima.

"Temos que procurar estar próximo das pessoas e, através da curiosidade, transmitir a mensagem de uma forma que lhes toque o coração", referiu o português, apontando para um retrato de Nossa Senhora em trajes tradicionais japonesas.

"Se calhar nós, como Igreja, ainda não conseguimos fazê-lo de um modo mais vivo, que ultrapasse esta barreira dos preconceitos, das ideias prévias", lamentou Lima, numa referência à imagem que o catolicismo tem como uma religião estrangeira.

Hipólito Vida diz que procura conhecer os habitantes das três paróquias através do modo de ser e da alegria. "As pessoas vão dizer que eu sou o padre do sorriso e eu gosto muito de brincar", explicou.

Entre aqueles que se convertem, explicou Nuno Lima, alguns fazem-no por casamento, mas a maioria já tinha tido contacto com a religião católica nas escolas ou mesmo infantários cristãos.

Estes estabelecimentos são populares entre os pais japonesas devido ao "bom currículo académico" e aos "valores cristãos", que o missionário descreve como "ajudar e amar o próximo".

Mas Hipólito Vida defendeu que os convertidos, "uma vez budistas, morrem budistas". "Vão à missa, aos domingos, rezam, fazem toda a atividade da Igreja, mas quando há um evento budista, eles participam", explicou.

No que toca ao futuro, o moçambicano pondera ir estudar no Vaticano, mas para depois regressar: "Não me vejo em outra realidade que não seja no Japão".

Também Nuno Lima garantiu que gostaria de continuar no país. "Mas em relação ao futuro, só Deus sabe", acrescentou.