Os números dos mortos e da destruição de três meses de guerra na Ucrânia

A ONU revela que houve cerca de oito mil civis vítimas desta guerra, não contando ainda com o que se passou em Mariupol ou no Donbass. A enviada especial da RTP Cândida Pinto revela ainda a estimativa de militares ucranianos mortos em três meses de guerra e os dados sobre as infraestruturas destruídas, como 12 aeroportos atingidos ou 300 pontes destruídas e mil escolas atingidas.