O uso de máscara, o distanciamento físico, as ordens de recolher obrigatório são já medidas familiares para a grande parte das pessoas em todo o mundo. Porém, em alguns países, ainda não foi necessário impor este tipo de medidas.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),Alguns deles são mesmo dos países menos populosos do mundo.Tonga, Kiribati, Samoa, Micronésia, Tuvalu, Naurau, Niue, Ilhas Cook e Palau estão entre os 15 países sem nenhum caso ou morte por Covid-19 registados até ao momento. Por serem remotos e raramente visitados, não chegaram lá casos importados de infeção e, consequentemente, também não houve contágio local.Nas ilhas Cook, por exemplo, o turismo tem um peso estimado em mais de dois terços no Produto Interno Bruto (PIB). Por isso, quando o país encerrou as fronteiras a turistas em meados de março, o impacto na economia sentiu-se rapidamente e de forma acentuada.“No momento em que fechamos as nossas fronteiras, isso afetou os bolsos do nosso povo”, disse o primeiro-ministro Mark Brown, citado por The Guardian Desde então, a economia tem sido sustentada por um pacote de ajudas imposto pelo Governo que mantém os trabalhadores nos seus empregos e uma fração da atividade comercial em funcionamento.Do outro lado do Pacífico, manter as fronteiras encerradas foi também a medida imposta para manter o vírus fora do alcance.Nos países que são já isolados por natureza, ficar fora do radar da pandemia foi uma tarefa relativamente fácil. O arquipélago de Toquelau (sob a administração da Nova Zelândia) e as Ilhas Pitcairn (território britânico) são das únicas regiões no mundo sem pista de aterragem.Em março, Tonga impediu navios de cruzeiro de atracar e encerrou o aeroporto. O país chegou até a estar em confinamento, embora não tivesse nenhum caso confirmado. “Acho que o Governo fez um bom trabalho ao manter a Covid-19 longe de Tonta, mas teve um grande impacto nos negócios comerciais, principalmente no setor do turismo e alojamento. É muito, muito mau”, lamentou Paula Taumoepeau, presidente do setor do Comércio e Indústria em Tonga., acrescentou Taumoepeau à U.S News Para além das Fiji, outras nações do Pacífico, com sistemas de saúde frágeis, não foram poupadas à pandemia. Vanuatu e as Ilhas Marshall registaram os primeiros casos por parte de turistas, apesar de contarem até ao momento apenas um e quatro casos de infeção, respetivamente.

Papua-Nova Guiné regista 799 casos e nove mortes, enquanto a Polinésia Francesa foi particularmente afetada pela Covid-19, com mais de 17.088 casos e 121 óbitos registados.





Para além destes países do Pacífico, existem outros que até ao momento não reportaram qualquer caso da Covid-19. São eles a Coreia do Norte, o Turquemenistão, Santa Helena e Samoa Americana.