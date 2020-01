"Outras Histórias". Máquina descascadora de arroz permite que meninas guineenses vão à escola

As máquinas fazem em dez minutos o trabalho que antes demorava várias horas, o que permite às mulheres ficarem com mais tempo livre e as meninas passarem mais tempo na escola.



A iniciativa é da portuguesa Joana Benzinho e da organização Afetos com Letras.



Uma reportagem para ver esta terça-feira no programa "Outras Histórias", a seguir ao Telejornal.