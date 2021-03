Outras Histórias. "Os Gaiatos do Índico"

A Casa do Gaiato em Moçambique acolhe mais de 150 rapazes órfãos, dos 2 aos 18 anos. Vivem numa enorme quinta, onde sonham com uma vida digna e feliz. Mais de meio século depois de ter aberto as portas, a Casa do Gaiato de Moçambique continua, todos os anos, a tirar dezenas de crianças da rua, para lhes dar uma vida com futuro.