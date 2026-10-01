Ouvidos de mercador a Trump. Moscovo e Kiev continuam ataques a setor energético

"Agradeço a todos os nossos defensores que trabalham para devolver a guerra doentia da Rússia ao lugar de onde veio", afirmou Zelenskyy.





O presidente ucraniano anunciou ainda que "também obtivemos resultados importantes com os nossos ataques de longo alcance. Um alvo no Mar Negro foi atingido, assim como um local na região de Oryol utilizado para lançar e armazenar drones de ataque.” "Estas são exatamente as respostas justas de que precisamos neste momento. Continuaremos a privar a Rússia da capacidade de manter esta guerra", assegurou Zelensky.

Esta manhã, dois drones russos atingiram a estrutura de apoio da Ponte Pivdennyi, em Kiev.



"O tráfego de metro e de transporte público de superfície sobre a ponte foi suspenso. Os especialistas estão a inspecionar as condições da estrutura após os ataques", afirmou o presidente da Câmara de Kiev.

Foto: via Reuters Foto: via Reuters

Ainda na capital da Ucrânia, outro drone russo atingiu uma escola, no mais recente episódio de uma onda de ataques aéreos contra Kiev.



Ainda na capital da Ucrânia, outro drone russo atingiu uma, no mais recente episódio de uma onda de ataques aéreos contra Kiev.

No momento do impacto, que provocou um incêndio, havia crianças no edifício. No entanto, não há registo de feridos.

Foto: via Reuters (pós ataque russo em Odesa) Foto: via Reuters (pós ataque russo em Odesa)



Durante a última noite, a Rússia prosseguiu os ataques à Ucrânia com relatos de danos nas infraestruturas em Kiev e Odessa, entre outras localidades.







