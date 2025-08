Padre desaparecido no Huambo encontrado morto, principal suspeito é pai da vítima

O padre Vasco Gonguela Samba, vigário da Paróquia de São José, estava desaparecido desde 31 de julho, tendo o cadáver sido encontrado hoje, submerso, na barragem do rio Kwando, adianta o SIC num comunicado.

As circunstâncias da morte têm estado a ser investigadas pela direção provincial do SIC Huambo, depois da arquidiocese do Huambo ter participado o desaparecimento, e culminaram na detenção, na terça-feira, de Amândio dos Santos Samba, pai da vítima, "por indícios fortes da prática do crime de homicídio".

O cadáver foi encontrado um dia depois e removido para a morgue do Hospital Geral do Huambo, para efeitos da perícia médico-legal, após uma inspeção judicial no local.

"O detido será presente ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes, enquanto outras diligências prosseguem para o devido esclarecimento deste crime", acrescentam as autoridades, apelando à serenidade dos familiares e da comunidade católica, enquanto o processo decorre.