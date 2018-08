Padres nos Estados Unidos acusados de pedofilia

Foto: Jason Cohn - Reuters

Pelo menos mil menores foram vítimas de abusos, segundo uma investigação do Procurador-Geral do estado



E os abusos, como conta a jornalista Susana Lemos, foram escondidos pelos bispos.



Bispos e outros líderes religiosos na Pensilvânia encobriram os casos durante 70 anos. As vítimas foram persuadidas a não denunciar os abusos à polícia, segundo um relatório emitido nesta terça-feira, 14 de agosto, pelo grande júri da Pensilvânia.



O júri reuniu-se durante dois anos e ouviu depoimentos de vítimas e de bispos. O relatório abrange as dioceses de Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh e Scranton. Duas delas — Greensburg e Harrisburg — tentaram anular a investigação no ano passado, mas depois recuaram.







O documento é o mais abrangente já feito por uma agência governamental nos Estados Unidos sobre abuso sexual infantil na Igreja Católica.