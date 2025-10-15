Mundo
Pagamentos a militares. Trump dá ordem para usar o que for necessário
Foto: Al Drago - Reuters
O Senado norte-americano falhou mais uma tentativa para aprovar o financiamento ao Governo Federal. É já a oitava, com a paralisação parcial a entrar no 14.º dia.
Donald Trump ameaçou acabar com alguns programas de ajuda pública apoiados pelos democratas, se a paralisação durar mais uma semana. Centenas de funcionários federais já foram despedidos.
Trump exige que os militares sejam pagos. E esta quarta-feira é o dia de receberem. O presidente deu ordens para que todos os fundos disponíveis sejam usados, como conta a partir de Washington a correspondente da Antena 1, Cândida Pinto.