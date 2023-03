Pai de criança que fez desenho contra a guerra foi detido na Bielorrússia

De acordo com o Ministério bielorrusso do Interior, Moskaliov foi “detido pela polícia” perto da capital, Minsk. No início da semana, tinha fugido da prisão domiciliária em que se encontrava desde o início de março.Este caso remonta a abril de 2022, quando a filha,De seguida, a escola alertou as autoridades, que encontraram mensagens do pai nas redes sociais a criticar a invasão russa da Ucrânia.Na terça-feira, Alexei Moskaliov foi condenado a dois anos de prisão por um tribunal de Efremov, a 300 quilómetros de Moscovo.O caso está a criar grande comoção, sobretudo desde quarta-feira,”, escreve a rapariga de 13 anos.Na quarta-feira, o Kremlin fez saber que está a acompanhar este caso de perto e apontou culpas ao pai por estar a cumprir as suas obrigações parentais de forma “deplorável”.Para o dia 6 de abril está previsto o início de um novo julgamento sobre a restrição dos direitos parentais de Moskaliov.

Apesar do clima de repressão, uma petição online que exige que a filha seja de novo entregue ao pai já reuniu mais de 145 mil assinaturas.