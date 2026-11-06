Pai de Meghan Markle detido por suspeita de posse de pornografia infantil

Thomas Markle, pai da duquesa de Sussex, foi detido esta sexta-feira pelo FBI, na Florida, nos Estados Unidos, por suspeita de posse de material de abuso sexual de menores.





Segundo a agência Associated Press (AP), que cita duas fontes próximas do processo, a detenção ocorreu na manhã desta sexta-feira, nas imediações de Tampa.





O Departamento de Justiça dos EUA já emitiu uma nota a informar que Markle "manteve material de abuso sexual infantil, incluindo fotografias sexualmente explícitas com meninas, em dois depósitos, na região de Los Angeles que foi alugada durante quase duas décadas".

O texto refere que "os agentes apreenderam aproximadamente 78 itens, incluindo slides, negativos de filmes e livros que continham material suspeito de abuso sexual infantil".







A detenção do pai de Megan Markel está a ser divulgada na imprensa britânica.

Meghan's father Thomas Markle arrested for possessing child abuse material https://t.co/RVJkQHxN19 — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026





The Sun avançou que mais de uma dezena de agentes do FBI participaram na operação, tendo Thomas Markle sido algemado e transportado numa ambulância. A BBC e a CBS News adiantam ainda que o processo permanece sob sigilo judicial. avançou que mais de uma dezena de agentes do FBI participaram na operação, tendo Thomas Markle sido algemado e transportado numa ambulância. A BBC e a CBS News adiantam ainda que o processo permanece sob sigilo judicial.

A detenção acontece na sequência de uma investigação iniciada nas Filipinas, em outubro, depois de Thomas Markle Jr., irmão de Meghan Markle, ter alegadamente encontrado centenas de imagens de abuso sexual de menores na antiga residência do pai, naquele país.





Sky News, as autoridades filipinas recuperaram mais de 7500 fotografias e um vídeo, que estarão a ser analisados no âmbito da investigação. Segundo aas autoridades filipinas recuperaram mais de 7500 fotografias e um vídeo, que estarão a ser analisados no âmbito da investigação.

Thomas Markle negou as acusações

"Nunca descarreguei nada parecido na minha vida", afirmou, numa declaração citada pelo Daily Mail. O pai da duquesa de Sussex classificou ainda as alegações como "mentiras doentias".

Meghan Markle já tinha reagido publicamente às suspeitas, afirmando estar "profundamente perturbada" com as notícias.





"Os meus pensamentos estão com quaisquer crianças que possam ter sido prejudicadas", declarou, numa mensagem enviada à Sky News.

A duquesa revelou também que, em 2018, teve conhecimento de uma carta enviada à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real, que continha "alegações preocupantes e perturbadoras" contra o pai. "Foi-me garantido que estavam a ser investigadas", acrescentou.



Meghan, que está afastada do pai desde 2018, justificou igualmente a decisão de impedir o contacto de Thomas Markle com os filhos, Archie e Lilibet. "Qualquer afastamento do meu pai e a minha decisão de não permitir que tivesse contacto com os nossos filhos tiveram uma única razão: protegê-los", afirmou.

A mulher do príncipe Harry manifestou ainda o desejo de quee de que a prioridade continue a ser