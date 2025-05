Pai e filha morrem em acidente de viação em Angola

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Governo português explicou que o acidente de viação, que ocorreu hoje de manhã na "estrada de Sumbe para Luanda", a capital de Angola, fez dois mortos de nacionalidade portuguesa, tratando-se de um homem e da sua filha, menor de idade.

"O acidente foi provocado por um camião que embateu no carro. Morreu o condutor, um homem, e a filha menor de idade", declarou a fonte do MNE.

No carro acidentado seguia ainda uma mulher, que tudo indica ser a mãe do condutor, e ainda um outro filho, de sexo masculino, do condutor, acrescentou a mesma fonte.

Ambos foram transportados para o "hospital e estão em observação".

O Consulado Geral de Portugal em Benguela e o Consulado Honorário de Portugal em Lubango estão a acompanhar a situação, acrescentou a mesma fonte do MNE.