Pai e filho detidos por suspeita de homicídio de jovem afro-americano nos EUA

A dupla detenção ocorreu depois de um advogado ter divulgado um vídeo do incidente na terça-feira, com as imagens a provocarem indignação no país.

Os detidos, Gregory McMichael, de 64 anos, e o filho Travis, de 34, ambos brancos, são acusados de matarem a tiro Ahmaud Arbery, de 25 anos, negro, num bairro residencial da cidade costeira de Brunswick em 23 de fevereiro.

No vídeo, gravado com um telemóvel por um colega dos suspeitos, Arbery é visto a correr por uma rua. Então o jovem encontra um camião parado e Travis McMichael, que era o motorista, avança.

É nesse momento que se ouvem três disparos e o jovem negro cai no chão. O pai de McMichael, também armado, testemunhou o que aconteceu, em pé, junto à viatura.

Segundo as declarações de McMichael à polícia, após o evento, os dois tinham perseguido o jovem e disparam sobre ele porque acreditavam que se tratava de um ladrão. No entanto, a família Arbery garantiu que o jovem, ex-jogador de futebol, praticava apenas desporto.

"É uma pena que tenha demorado mais de dois meses para prender os executores de Ahmaud Arbery, mas antes tarde do que nunca", disse o advogado da família da vítima, Benjamin Crump, em comunicado.

A divulgação do vídeo gerou grande indignação nos Estados Unidos, um país onde o racismo ainda está presente.

Apesar das medidas de contenção em vigor devido à pandemia da covid-19, houve alguns protestos nos quais se exigiu justiça para Arbery.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a morte do jovem como "algo muito triste", enquanto o governador da Geórgia, Brian Kemp, descreveu o que foi visto no vídeo como "absolutamente horrendo".