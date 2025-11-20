Pai Natal da "sustentabilidade" foi à COP30 entregar cartas de crianças a pedir um melhor planeta

É já décima cimeira que este “Sustainability Claus” aparece. E afirma ter já bastante experiência. E desta COP explica que "vai sair um mundo bom para eles [decisores], mas que não é bom para as próximas gerações”.

(Rita Fernandes - enviada Antena 1 a Belém, Brasil)





O segundo rascunho das negociações da COP30 devia ter saído ontem de manhã, mas foi adiado. Nas últimas horas Lula da Silva esteve em Belém, em contacto com várias delegações para acelerar as negociações.





A cimeira do clima COP30 termina amanhã, sexta-feira.





