PAI-Terra Ranka esclarece que PM guineense "deve ser visto como ponte" com PR

Falando numa conferência de imprensa na sua residência, em Bissau, Domingos Simões Pereira comentou "os questionamentos de vários setores" sobre o facto de Martins, primeiro-ministro do Governo eleito e agora demitido pelo chefe de Estado, se manter à testa do novo executivo, ainda por formar.

Umaro Sissico Embaló reconduziu Geraldo Martins, primeiro vice-presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), na liderança do próximo Governo da sua iniciativa e esclareceu que "só lhe deve obediência a si e a nenhum partido".

"Este Governo é meu. Parlamento está dissolvido, escolhi o Geraldo porque é minha responsabilidade. É a mim que ele vai prestar contas e mais ninguém", declarou Sissoco Embaló na cerimónia de posse de Geraldo Martins na última terça-feira.

Domingos Simões Pereira afirmou hoje que Martins deve ser visto como "a única ponte" para um possível diálogo da coligação PAI- Terra Ranka com o Presidente da República para a "busca de uma solução negociada" para a situação que a Guiné-Bissau atravessa.

"Não se trata nem de legitimar e nem de questionar (...) Geraldo Martins tem mantido esta coligação [informada] de todos os passos, tem solicitado orientações sobre o posicionamento que deve ter" na condução do processo, afirmou Simões Pereira.

O dirigente, que é também presidente do parlamento guineense, aproveitou para lembrar as Forças Armadas da sua "responsabilidade republicana" que, disse, deve ser alinhada com a defesa da soberania, do respeito pelas leis e da Constituição do país e "não com a vontade de indivíduos ou de grupos".

Simões Pereira tem insistido que são as forças de defesa e segurança que têm impedido que o parlamento retome as suas atividades e não o decreto do Presidente do país que dissolveu o órgão no passado dia 04.

O responsável tem evocado a Constituição guineense para lembrar que o decreto do chefe de Estado "é inexistente" a partir do momento em que "a suposta dissolução" do parlamento não respeita o preceituado que diz que aquela medida não poderá ser tomada 12 meses após as eleições legislativas.

As últimas eleições legislativas ocorreram na Guiné-Bissau em junho e nelas a coligação PAI -- Terra Ranka alcançou uma maioria absoluta com 54 dos 102 assentos no parlamento.

Domingos Simões Pereira apontou como exemplo do posicionamento das Forças Armadas, o impedimento pela polícia de acesso ao parlamento de deputados da PAI -Terra Ranka na quarta-feira com recurso a granadas de gás lacrimogéneo.

O político exortou os guineenses a continuarem a mobilização e a utilizarem os mecanismos democráticos "para lutar pela liberdade e pelos direitos conquistados".