PAICV aprova Francisco Carvalho para PM e linhas gerais do programa de Governo

A ratificação "é o reconhecimento de uma vontade popular expressa nas últimas eleições legislativas de 17 de maio", referiu, e acontece após o Presidente da República, José Maria Neves, já ter indigitado o novo primeiro-ministro a 03 de junho.

O parlamento, com maioria absoluta do PAICV (37 dos 72 deputados), reúne-se pela primeira vez a 18 de junho e a posse do primeiro-ministro e Governo pelo chefe de Estado está agendada para o dia seguinte.

Segundo Carlos Tavares, a reunião serviu também para fazer um "alinhamento político e estratégico" sobre as prioridades nacionais da governação, incluindo "o reforço da reforma do Estado" e a redução das "gorduras" para libertar recursos para áreas essenciais do desenvolvimento.

O reforço dos transportes interilhas, mais baratos e eficientes, a gratuidade do ensino superior público, a saúde universal gratuita para todos e uma aposta na habitação, estão entre as orientações, referiu.

O programa inclui "um grande reforço" da inclusão social, "maior justiça fiscal", "melhoria progressiva do salário e também das pensões sociais", assim como "uma nova agenda para a valorização da diáspora no desenvolvimento nacional e também uma nova agenda para a diplomacia internacional, que deve ser mais eficiente e ao serviço dos interesses nacionais".

Ambiente, ordenamento do território, mudanças climáticas e "uma aposta forte na gestão dos resíduos e em maior disponibilidade de água, que é um problema candente em Cabo Verde" são outras "apostas fortes" da nova governação, concluiu.

O PAICV venceu as eleições legislativas de 17 de maio com maioria absoluta e regressa ao poder após dois mandatos (10 anos) de governação do Movimento para a Democracia (MpD).

No novo parlamento, o PAICV terá 37 lugares, o MpD vai ocupar 33 e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) terá dois lugares.