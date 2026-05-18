PAICV faz festa à porta da sede nacional na capital

Ao mesmo tempo, na sede, o partido recebia informações dos delegados nas mesas de voto a apontar para a vitória eleitoral, num apuramento a evoluir ao longo da noite com números muitos próximos entre PAICV e o Movimento para a Democracia (MpD, no poder).

Centenas de apoiantes, com carros, bandeiras e buzinas aguardam por uma declaração de Francisco Carvalho, presidente do PAICV e autarca da Praia, que tinha como meta recolocar o partido no poder, depois de dois mandatos do MpD (com maioria parlamentar desde 2016).

O coordenador nacional da campanha do MpD, Rui Figueiredo Soares, foi a primeira voz a ouvir-se na noite de contagem dos votos, anunciando que a força política não teria "atingido os objetivos".

"Até agora, os dados que temos apontam para um melhor resultado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde", disse, acrescentando que o MpD respeitará escrupulosamente os resultados finais.

Segundo dados oficiais pelas 23:15 de domingo (01:15 de hoje em Portugal), com 97% das mesas de votos apuradas e sete deputados por distribuir, o PAICV tem 33 lugares assegurados no parlamento, 30 para o Mpd e dois para a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).