Pais tiram menino-prodígio da Universidade de Eindhoven

Os pais do belga Laurent Simons queriam que o filho fosse o primeiro a universitário a terminar o curso antes de chegar aos dez anos de idade.



A Universidade de Eindhoven não permitiu que o jovem terminasse o curso devido ao número de exames que ainda não estavam concluídos.



Segundo a Universidade, o curso de Laurent só poderia ficar concluído em meados de 2020, proposta que foi recusada pelos pais do rapaz, que acabaram por decidir retirá-lo.



Segundo Alex Simons, pai de Laurent, a faculdade criticou várias vezes o facto de o jovem ter os media à sua volta. “Fomos avisados que a atenção dos media iria colocar muita pressão no nosso filho e que, se continuasse, teríamos que o colocar em consultas de psiquiatria”.



“Se uma criança tem talento para jogar futebol, todos achamos que a atenção dos media é ótima. O talento do meu filho é diferente. Porque é que não deveria estar orgulhoso disso?”, acrescentou o pai do rapaz.



Num comunicado, a Universidade de Eindhoven, diz que não seria bom para Laurent terminar o curso agora, isto porque ele “ainda está a desenvolver as suas capacidades criativas e de análise”.