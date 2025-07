Países Baixos declararam dois ministros israelitas como "persona non grata"

O ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, Caspar Veldkamp, anunciou a medida através de uma carta diplomática sobre a situação humanitária em Gaza.



"O gabinete [Ministério dos Negócios Estrangeiros] decidiu declarar os ministros israelitas Smotrich e Ben-Gvir persona non grata e comprometeu-se a registá-los como estrangeiros indesejáveis no sistema de registo Schengen", refere Caspar no documento citado pela agência France Presse.



Para o Executivo dos Países Baixos, os dois ministros israelitas incitaram repetidamente a violência dos colonos israelitas contra a população palestiniana e defenderam - de forma constante - a expansão dos colonatos "ilegais" assim como apelaram à "limpeza étnica" na Faixa de Gaza.



Israel ainda não respondeu à decisão do Governo dos Países Baixos.