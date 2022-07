Países Baixos. Estudo deteta microplástico em leite e carne de vaca e porco

Os mesmos investigadores que descobriram microplástico no sangue humano em março deste ano replicaram o método, mas agora em produtos de origem animal.



Durante a investigação da universidade de Amesterdão - Vrije Universiteit Amsterdam -, foram analisadas 12 amostras de sangue de vaca e 12 de sangue de porco e encontraram microplásticos em todas, incluindo polietileno e poliestireno.

Ao investigarem 25 amostras de leite provenientes de supermercados, tanques de leite em quintas e ordenha manual, 18 das amostras, incluindo pelo menos uma de cada tipo, estavam contaminadas.

Para se compreender melhor a razão por que estes resíduos vão para ao organismo dos animais, os investigadores também analisaram amostras de diferentes tipos de ração.



Em todas as 12 amostras de ração animal triturada que examinaram encontraram microplásticos. Já alimentos frescos testados não apresentaram partículas de plástico mensuráveis. A equipa de cientistas acredita que o consumo de ração que contenha microplástico pode ser uma das vias de contaminação dos porcos e vacas.



Os resultados apontam para uma. "realça o documento.

Uma possível consequência é o registo de "partículas de plástico na maioria - 75 por cento - da carne bovina e amostras de carne de porco" investigadas neste estudo. "Portanto, os seres humanos podem ser potencialmente expostos a partículas de plástico comendo carne bovina ou suína". Haverá menor risco, provavelmente, via leite, sublinham os resultados.



"Com os microplásticos presentes na alimentação do gado, não é surpreendente que uma clara maioria dos produtos de carne e laticínios testados contenha microplásticos. Precisamos urgentemente de livrar o mundo do plástico na alimentação animal para proteger a saúde do gado e dos seres humanos", alerta Maria Westerbos, diretora da Plastic Soup Foundation, que descreve os resultados como".