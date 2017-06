Países europeus e Canadá aumentam gastos na NATO

RTP 28 Jun, 2017, 11:22 | Mundo

“Para manter as nossas nações seguras, precisamos continuar a trabalhar para aumentar os gastos na defesa e para uma mais justa partilha desta carga por toda a nossa aliança”, disse Stoltenberg.



Esta quinta-feira os ministros da Defesa vão reunir-se em Bruxelas para discutir um aumento da despesa em segurança, um tema que tem vindo a ser exigido pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Em cima da mesa estará ainda a missão no Afeganistão.



“Depois de anos de declínio, em 2015 assistimos a um aumento real dos gastos em defesa entre os aliados europeus e o Canadá. Este ano antevemos um aumento real ainda maior de 4,3 por cento”, referiu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte em conferência de imprensa.



"Os aliados europeus devem investir mais na sua defesa, não para agradar os Estados Unidos, mas porque é no seu próprio interesse", argumentou Stoltenberg em Bruxelas.



"Congratulamo-nos com o facto de o presidente Trump incidir sobre os gastos de defesa e uma melhor partilha do fardo, porque precisamos implementar o que temos aprovado", frisou o responsável, realçando que os Aliados tinham prometido em 2014 aproximar-se no prazo de uma década do objetivo de colocar nos orçamentos militares valores que representam 2 por cento dos seus produtos internos brutos (PIB).



O aumento esperado para 2017 representa gastos adicionais de 12 mil milhões de dólares na Europa e no Canadá. Um valor que não entra em conta com o aumento acentuado no orçamento militar dos EUA, anunciado pelo presidente Trump.



"Este é o terceiro ano consecutivo em que aceleramos os nossos gastos de defesa. Nos últimos três anos os aliados na Europa e no Canadá gastaram 46 mil milhões de dólares a mais para a defesa", disse Stoltenberg.



Em maio, o Presidente norte-americano lamentou que vários membros da NATO permaneçam sem contribuir financeiramente para o orçamento da Aliança Atlântica. Donald Trump defendeu um reforço do financiamento da organização face ao crescimento da ameaça terrorista.





Reportagem de 25 de maio de 2017

Com palavras duras, o Presidente norte-americano afirmou então que as avultadas quantias devidas à NATO são injustas para os cidadãos dos Estados Unidos e que é altura de todos pagarem, de forma justa, a sua parte. Trump reforçou na altura que os Estados Unidos contribuem mais para a Aliança do que todos os outros membros combinados.