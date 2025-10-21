Países europeus e Kiev propõem fim da guerra nas atuais linhas de batalha - media

Segundo fontes próximas do processo, citadas pela agência noticiosa, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficaria a presidir a um conselho da paz, responsável por supervisionar a aplicação do plano proposto, com 12 pontos.

Uma vez que a Rússia concordasse com um cessar-fogo e ambos os lados se comprometessem a interromper os avanços territoriais, as propostas preveem o regresso de todas as crianças deportadas à Ucrânia e a troca de prisioneiros.

Por seu lado, a Ucrânia receberia garantias de segurança, fundos para reparar os danos da guerra e um caminho para aderir rapidamente à União Europeia.

As sanções contra a Rússia seriam gradualmente suspensas, embora cerca de 300 mil milhões norte-americanos (quase 260 mil milhões de euros) em reservas congeladas do banco central russo só fossem devolvidos depois de Moscovo concordar em contribuir para a reconstrução pós-guerra da Ucrânia.

As restrições seriam restabelecidas se a Rússia atacasse novamente o país vizinho novamente.