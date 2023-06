Países mais pobres precisam receber o triplo da ajuda para reverter efeitos das alterações climáticas

, explicou Avinash Persaud ao, revista do Guardian . “O que estamos a ver nos dias de hoje, países a serem afetados por desastres climáticas, está a acontecer agora e é novo. Os países estão a afundar-se”.. O pedido é feito ao Banco Mundial e outras instituições financeiras para que sejam retirados os obstáculos ao investimento. “Esta é a principal oportunidade de investimento mundial”, continuou a explicar Persaud.Avinash Persaud tem trabalhado em conjunto com Mia Mottley, primeira-ministra dos Barbados, para criar a “Agenda Bridgetown” e apresentá-la numa reunião com Emmanuel Macron. A próxima cimeira climática será em Paris e já tem presença garantida de alguns dos maiores líderes mundiais.Na próxima quinta e sexta-feira, estarão presentes na capital francesa nomes como Olaf Scholtz, Lula da Silva, Li Qiang (representante chinês) e John Kerry, representante americano.É pedido que o setor privado também seja incluído nestas mudanças: “O setor privado tem de estar envolvido”, acrescenta Persaud.e que a economia tradicional seja repensada para este caso. “Se perguntarmos a economistas por ideias, eles terão inúmeras ideias que serão muito inteligentes, elegantes mas não são exequíveis”, continuou Persaud.Muitas das soluções apresentadas para o futuro já não servem para reverter a situação que o mundo vive, explica Persaud.Um estudo, realizado no ano passado, pelos economistas Nicholas Stern e Vera Songwe, descobriu que, ajudando os países de menores rendimentos a sentirem menos os efeitos das alterações climáticas.No último ano, muitos pedidos têm sido redirecionados ao Banco Mundial para refirmar o acordo que apresenta no momento para combater as alterações climáticas mas os responsáveis parecem não ser permeáveis aos pedidos de ajuda.