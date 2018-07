Países-membros da CPLP querem reforço e harmonização global da cooperação

Lusa18 Jul, 2018, 16:51 | Mundo

O documento aprovado hoje recomendou ainda que "o exercício de definição do Plano Estratégico de Cooperação e do Regimento Interno da Reunião de Pontos Focais de Cooperação, na perspetiva do reforço do enquadramento estratégico da cooperação na CPLP, seja desenvolvido de forma articulada com o Comité de Concertação Permanente, de modo a garantir a coerência dos instrumentos concernentes à cooperação para o desenvolvimento" do bloco lusófono.

A resolução referiu os esforços desenvolvidos pela Reunião dos Pontos Focais de Cooperação no sentido da finalização das propostas de "Manual da Cooperação na CPLP" e de "Conceito de Plano Estratégico de Cooperação 2019-2024", que vêm sendo elaboradas no âmbito do mencionado processo de reflexão, para submissão à XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, prevista para julho de 2019.

O documento também mencionou de forma positiva os trabalhos da reunião dos Pontos Focais de Cooperação no sentido da finalização da proposta de "Regimento Interno da Reunião de Pontos Focais de Cooperação da CPLP", reiterando a recomendação de sua comunicação ao Comité de Concertação Permanente" do bloco lusófono.

A resolução deu os parabéns à "reunião dos Pontos Focais de Cooperação pelas conclusões do Seminário `Governança e Gestão da Cooperação da CPLP` (Oeiras, 26 e 28 de fevereiro de 2018), realizado no âmbito da sua XXXVI reunião e no quadro do processo de reflexão em curso para o reforço da capacidade de atuação dos Pontos Focais de Cooperação".

Durante a XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorreu terça-feira e hoje, Cabo Verde assumiu a presidência rotativa da organização, por um período de dois anos, e com o lema "Cultura, Pessoas e Oceanos.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os Estados-membros da CPLP.