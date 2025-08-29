Países ocidentais têm 30 dias para uma solução diplomática com Irão

"Estamos a entrar numa nova fase de 30 dias (...) que devemos realmente utilizar para encontrar soluções diplomáticas", declarou Kallas antes do início de uma reunião da UE em Copenhaga.

Esta declaração acontece um dia depois de os europeus terem decidido acionar o mecanismo que restabelecerá as sanções internacionais contra o Irão dentro de um mês. Este pedido será analisado hoje pelo Conselho de Segurança da ONU.

A França, a Alemanha e o Reino Unido, que formam o grupo E3, indicaram numa carta ao Conselho de Segurança na quinta-feira que, "com base em provas factuais", acreditam que o Irão está em incumprimento significativo dos seus compromissos ao abrigo do acordo nuclear iraniano de 2015 (JCPOA, na sigla em inglês), e, por isso, estão a "invocar o mecanismo conhecido como `snapback`, que abre um processo de 30 dias que permite a imposição de uma série de sanções que foram suspensas há 10 anos.

A UE, que apoia o JCPOA, participou nas negociações entre o E3 e o Irão, principalmente em Genebra, onde decorreu uma reunião final esta semana antes da decisão finalmente anunciada pelos europeus na quinta-feira.

Os países ocidentais suspeitam que o Irão pretende adquirir armas nucleares. Teerão nega e defende o seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

O Irão deixou de cumprir as disposições do JCPOA após os Estados Unidos, sob a primeira Administração do Presidente Donald Trump, ter abandonado unilateralmente o tratado em 2018.