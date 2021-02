Países sul-americanos defendem cooperação na produção de vacinas

O bloco, que integra Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru, reuniu-se virtualmente e emitiu uma declaração focada nas dificuldades de produção e compra de vacinas na região.", indicou, em comunicado.O PROSUL reiterou que a vacina contra a covid-19 é um bem público global e defendeu que os ministérios da Saúde da região trabalhem em conjunto para fortalecer as capacidades locais de produção de vacinas, já em "preparação para a próxima pandemia", acrescentou no comunicado publicado pelo executivo brasileiro.Os países comprometeram-se, "em todas as instâncias pertinentes", a aumentar o nível de recursos para a investigação e o desenvolvimento de vacinas e a promover o acesso e a transparência na aquisição dos produtos.O grupo expressou a vontade de "".De acordo com a declaração, os países da região devem enfrentar juntos este desafio global, quer em termos de gestão pública, quer em mobilização de recursos, para que seja dada uma resposta a vários níveis.O PROSUL foi criado em 2019 em resposta à União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), paralisada por divergências em relação ao regime do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.





Processo lento de vacinação







A vacinação contra a covid-19 na América do Sul tem sido marcada por um processo lento e desigual.Neste momento, o Chile tem a campanha de imunização mais bem-sucedida da América do Sul, com cerca de 16% da população vacinada contra a covid-19, sendo o único país do continente que aplicou doses de vacinas em mais de 10% dos habitantes.Esta percentagem supera amplamente países vizinhos, como a Argentina (1,1%) e o Brasil (3%), segundo o portal científico "Our World In Data".Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou mais uma vez que, se a campanha de vacinação contra a covid-19 não for implementada em todos os países, o vírus continuará a sofrer mutações, o que poderá prolongar significativamente a pandemia.Guterres denunciou "um progresso extremamente desigual e injusto em matéria de vacinação"."Apenas dez países administraram 75% de todas as vacinas contra a covid-19. Enquanto isso, mais de 130 países não receberam uma única dose", frisou.