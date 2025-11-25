Palestina. Economia regrediu 22 anos devido à ofensiva israelita, alerta ONU



Já o desemprego disparou para os 50%, atingindo os 80% no enclave palestiniano, o que coloca “toda a população de Gaza abaixo do limiar da pobreza”.

, com o PIB per capita a descer para os 161 dólares, um dos níveis mais baixos do mundo. O Índice de Desenvolvimento Humano para 2024 está projetado para 0.643; era 0.716 em 2022.Em Gaza, a crise é considerada “a mais severa alguma vez registada”, de acordo com o Programa de Dados sobre Conflitos de Uppsala, Suécia, citado no relatório, que lamenta a perda de “69 anos de desenvolvimento humano”.O crescimento económico, “num cenário otimista de taxas de crescimento de dois dígitos facilitado por níveis significativos de ajuda externa”, pode, ainda assim, levar décadas.O relatório afirma que a economia palestiniana encontra-se numa situação de “de-desenvolvimento”, com a destruição em larga escala de infraestruturas essenciais, como hospitais, escolas, bancos e habitações.A situação também está a agravar-se na Cisjordânia, decorrente do alargamento dos colonatos ilegais israelitas e das restrições aos recursos económicos.Para além disso, o relatório revela que a Palestina se encontra na “pior crise fiscal até à data”, resultante da continuação do cumprimento do Protocolo de Paris, expirado em 1999.Este protocolo, assinado em 1994 entre Israel e Palestina, prevê a recolha de impostos por parte de Israel de “todas as importações palestinianas e transfere a receita para o Governo palestiniano mensalmente”, o que, de acordo com o relatório, “deixa mais de dois terços da receita fiscal palestiniana sob o controlo de Israel, que pode e, por vezes faz, suspender transferências e aplicar deduções unilaterais”, algo que tem acontecido desde 2019 e se tem agravado desde 2023.