Palestina. "O momento da paz é agora", diz António Costa

"Só há um caminho a seguir: a solução de dois Estados. Um Estado israelita seguro e reconhecido. Um Estado palestiniano independente, democrático e viável, os dois coexistindo lado a lado, em paz", afirmou António Costa, durante a conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados promovida por França e Arábia Saudita nas Nações Unidas."O momento da paz é agora. E temos de estar à altura das circunstâncias", apelou.Mas, sublinhou, é preciso ser claro sobre "o que vem a seguir"."Não há lugar para o Hamas. Não há lugar para o terrorismo. Não há lugar para colonatos ilegais. Não há lugar para o assassinato de civis inocentes. Em lado nenhum: nem em Gaza, nem na Cisjordânia, nem em Jerusalém Oriental, nem em Israel", afirmou o ex-primeiro-ministro português.