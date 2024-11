Palestiniano morto por soldados israelitas após tentativa de esfaqueamento

"Recentemente, um terrorista armado com uma faca chegou ao cruzamento de Dayr Sharaf e tentou esfaquear os reservistas das FDI [Forças de Defesa de Israel] num posto militar. Os reservistas neutralizaram o terrorista. Nenhum dos reservistas israelitas ficou ferido", segundo as forças israelitas.

O Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestiniana, que governa pequenas partes do território ocupado, identificou o morto como Walid Ashraf Muhamad Hussein, de 18 anos.

Desde 07 de outubro de 2023, as forças israelitas aumentaram a sua presença na Cisjordânia ocupada, bem como as medidas que restringem as atividades diárias da população palestiniana do território.

A Cisjordânia está a viver a maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-05), e até agora, em 2024, cerca de 437 palestinianos foram mortos no território por fogo israelita, na sua maioria milicianos dos campos de refugiados, mas também civis, incluindo pelo menos 71 menores, de acordo com a contagem da agência espanhola EFE.

Desde então, cerca de 779 palestinianos foram mortos em incidentes violentos com Israel - mais de 167 menores - principalmente sob fogo das tropas, mas uma dúzia deles às mãos de colonos.

Do lado israelita, 39 pessoas foram mortas este ano: 16 militares e 23 civis, nove dos quais colonos. A maioria foi morta em ataques de palestinianos, mas pelo menos quatro soldados foram mortos durante ataques militares na Cisjordânia.