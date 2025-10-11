Palestinianos regressaram ao norte do território e em Israel aguarda-se libertação dos refens

Foto: Abir Sultan - EPA

A informação foi adiantada na última hora pela Defesa civil palestiniana.



Em Londres, dezenas de milhares de pessoas juntaram-se esta tarde nas ruas da cidade para exigir uma paz justa para Gaza. A manifestação já estava prevista há algum tempo, mas acabou por acontecer já depois do início do cessar-fogo.



E Israel já reagrupou os palestinianos que estavam detidos e que vai usar na troca de reféns com o Hamas.



Em comunicado, a administração das prisões israelitas explica esta tarde que os detidos foram concentrados em duas prisões para serem trocados.



Em Israel, a libertação dos reféns do Hamas é aguardada com expectativa, como conta o enviado especial da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo.



Quanto ao Hamas, um responsável do movimento disse esta tarde à agência de notícias France Press que o desarmamento do Hamas está fora de questão.