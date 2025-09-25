Palestinianos também têm direito à segurança e a viver num Estado viável, defende Costa

No debate de alto nível perante a Assembleia-Geral da ONU, António Costa salientou que uma solução negociada de dois Estados é o único caminho para a paz, assim como para segurança e dignidade de ambos os povos - israelitas e palestinianos.

"Esta é a solução que procuramos", frisou, tendo-se ainda referido à situação em Gaza como uma "catástrofe humanitária".

Admitindo que a União Europeia não conseguirá responder isoladamente à situação em Gaza, Costa pediu uma resposta coletiva, em "que todos assumam as suas responsabilidades".

"Devemos agir em conjunto e exigir a libertação incondicional de todos os reféns, um cessar-fogo imediato, acesso humanitário pleno e desimpedido, o fim dos colonatos ilegais e um compromisso renovado e credível com uma solução de dois Estados", disse.

Já sobre a Ucrânia, Costa recordou que uma nação soberana foi brutalmente atacada por um membro permanente do Conselho de Segurança, em clara violação da Carta das Nações Unidas.

"Esta agressão ameaça não só a Ucrânia. Ameaça todas as nações nesta Assembleia", alertou.

"Se aceitarmos a invasão da Ucrânia pela Rússia, nenhum país estará a salvo. Existe apenas uma causa raiz para esta guerra: a recusa da Rússia em aceitar o direito da Ucrânia de escolher o seu próprio destino", acrescentou o ex-primeiro-ministro português.

A União Europeia mantém-se firme no apoio à Ucrânia, assegurou António Costa, prometendo continuar a pressionar Moscovo para pôr fim à guerra.

No seu discurso, no qual falou em inglês, francês e espanhol, o presidente do Conselho Europeu abordou ainda a necessidade de regulamentar a Inteligência Artificial e defendeu que essa tecnologia seja centrada no ser humano.

Afirmou igualmente que as alterações climáticas não são "`fake news`" [notícias falsas], dois dias depois de, no mesmo palco, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ridicularizado a ciência climática.

"A destruição e as mortes provocadas por incêndios, inundações e furacões não são inventadas: são algo muito real. Além disso, investir na descarbonização é fundamental para a soberania energética de cada país, para a inovação e para a competitividade das nossas economias", argumentou.

Por essa razão, a União Europeia abraça plenamente os compromissos do Acordo de Paris, visando reduzir as emissões em 55% até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2050, disse.

Por último, o líder europeu defendeu avanços na reforma da arquitetura financeira internacional, para que se torne mais justa, mais inclusiva e adaptada aos desafios atuais.

"Numa altura em que o multilateralismo está ameaçado, permitam-me que vos deixe uma promessa simples: Podem contar com a União Europeia. Contem connosco para defender a paz. Pelo multilateralismo. Pela justiça. Pela dignidade humana. Pela sustentabilidade", concluiu.