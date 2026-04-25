Palestinianos votam nas primeiras eleições desde a guerra em Gaza

Quase 1,5 milhões de pessoas estão registadas para votar na Cisjordânia e 70 mil na zona de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, as duas regiões em causa, de acordo com a Comissão Eleitoral Central, com sede em Ramallah.

Na abertura das mesas de voto às 07:00 (05:00 em Lisboa), imagens da agência de notícias France-Presse (AFP) mostravam funcionários eleitorais nas mesas de voto em Al-Bireh, na Cisjordânia, e em Deir el-Balah, enquanto poucos palestinianos compareceram para votar.

A maioria das listas eleitorais está alinhada com o Fatah, o partido nacionalista e secular do presidente palestiniano Mahmoud Abbas, ou são independentes.

Nenhuma lista, no entanto, reivindica a filiação no Hamas, rival islâmico do Fatah, que controla quase metade da Faixa de Gaza e cujo ataque a Israel a 07 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

Mahmoud Bader, um empresário de Tulkarem, no norte da Cisjordânia, diz que vai votar, mas sem ilusões.

"Sejam independentes ou de um só partido, os candidatos não vão mudar nada na cidade", disse à AFP, referindo que Israel controla dois campos de refugiados vizinhos há mais de um ano.

"É a ocupação [israelita] que controla Tulkarem", acrescentou.

Noutras grandes cidades, incluindo Nablus e Ramallah, há apenas uma lista a concorrer.

As mesas de voto permanecerão abertas até às 19:00 (17:00 em Lisboa) na Cisjordânia, enquanto em Deir el-Balah, fecharão às 17:00 (15:00) para permitir a contagem dos votos durante o dia, devido à falta de energia elétrica.

O Coordenador Especial Adjunto da ONU para o Processo de Paz no Médio Oriente, Ramiz Alakbarov, saudou a realização das eleições e afirmou que as mesmas "representam uma oportunidade importante para os palestinianos exercerem os seus direitos democráticos num momento particularmente difícil".

Em Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, estas são as primeiras eleições desde as legislativas de 2006, ganhas pelo movimento.

O politólogo Jamal al-Fadi, da Universidade Al-Azhar, no Cairo, disse que a Autoridade Palestiniana está a realizar eleições apenas em Deir al-Balah "como uma experiência [para avaliar] o seu sucesso ou fracasso, uma vez que não houve eleições" desde o cessar-fogo, em outubro de 2025.

É também uma das poucas localidades no território, devastado por dois anos de ataques aéreos israelitas, onde a população não foi deslocada em massa pela guerra.

Mahmoud Abbas, de 90 anos, mantém-se no poder desde a eleição, no início de 2005, e as promessas de realizar eleições presidenciais e parlamentares nunca se concretizaram.

Farah Chaath, residente em Deir al-Balah, disse estar feliz por votar pela primeira vez aos 25 anos, acrescentando que a eleição "é uma confirmação da nossa presença contínua na Faixa de Gaza, apesar de tudo".

A comissão eleitoral afirmou ter contratado "uma empresa de segurança privada para garantir a segurança das mesas de voto" em Gaza, disse o porta-voz, Farid Taamallah, à AFP.

Mas uma fonte dentro da comissão em Gaza, que pediu o anonimato, declarou que "a polícia do Hamas insistiu em garantir a segurança do processo eleitoral em Deir al-Balah", referindo-se ao destacamento de "agentes de segurança desarmados à paisana" em redor das mesas de voto.