PAM apoiou mais 250 mil afetados pela seca em Moçambique desde novembro

"A assistência alimentar e financeira às populações afetadas pela seca no centro e sul de Moçambique começou em novembro de 2024 e foi finalizada em julho, tendo sido alcançadas mais de 250.000 pessoas nos distritos mais severamente afetados", lê-se no último relatório operacional daquela agência da Nações Unidas, consultado hoje pela Lusa.

De acordo com o PAM, mais de três milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar durante a última época de escassez nos distritos afetados por uma seca "intensa e severa" no país, com 1,1 milhões a necessitar "urgentemente" de assistência.

"O PAM apoiou o Governo na finalização da implementação da ação de antecipação da seca para a ativação da época 2024/2025, auxiliando 180 mil pessoas com transferências em dinheiro através do programa de proteção social e apoiando o Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres (INGD) na assistência a um milhão de pessoas com atividades de criação de ativos", refere-se no documento.

A agência das Nações Unidas avança ainda que, na província de Sofala, centro de Moçambique, ajudou mais de 8.700 alunos durante o segundo ciclo de distribuição de "alimentos para levar para casa", no âmbito do Programa de Alimentação Escolar em Emergência e Recuperação.

"A resposta nutricional continuará nos próximos meses, com mais de 15 mil crianças, mulheres grávidas e lactantes e raparigas alcançadas", acrescenta-se no documento.

A União Africana aprovou um apoio de 1,8 milhões de dólares (1,5 milhões de euros) para mitigar os efeitos do `El Niño` junto de 18 mil moçambicanos, após avaliação feita pela agência especializada ARC, conforme informação do Governo.

De acordo com um documento detalhando a execução orçamental de Moçambique no primeiro semestre, enviado na sexta-feira à Lusa, o apoio resulta da análise feita pela Capacidade Africana de Risco (ARC, na sigla em inglês), agência da União Africana, que apurou o valor, através de uma apólice de seguro paramétrico contra a seca para a época chuvosa 2024/25.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre anualmente entre outubro e abril.

Só entre dezembro e março últimos, na última época ciclónica, Moçambique foi atingido por três ciclones, incluindo o Chido, o primeiro e mais grave, no final de 2024.

O número de ciclones que atingem o país "vem aumentando na última década", bem como a intensidade dos ventos, alerta-se no relatório do Estado do Clima em Moçambique 2024, do Instituto de Meteorologia de Moçambique(Inam), divulgado em março.

Os eventos extremos provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023, afetando cerca de 4,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.