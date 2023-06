Panamá desmantela organizações criminosas que traficavam droga para EUA e Europa

As detenções e o desmantelamento das redes criminosas tiveram lugar através de operações antidroga denominadas "Juarez" e "Judak", numa ação conjunta entre o Ministério Público e unidades da Polícia Nacional do Panamá.

Os detidos na operação "Judak" estavam alegadamente envolvidos na receção de substâncias ilícitas provenientes da Colômbia.

Os suspeitos guardavam e armazenavam as drogas e depois transportavam-nas para os vários portos da cidade de Colon, onde eram colocadas em contentores com destino ao continente europeu.

Na operação "Juárez" foi desmantelado outro grupo que se dedicava alegadamente ao tráfico internacional de droga através do envio de contentores para os Estados Unidos e Europa.

Este segundo grupo também estava envolvido na alteração da estrutura de veículos, com a instação de fundos duplos, para os enviar do Panamá para a fronteira com a Costa Rica, seguindo depois para a América do Norte.

As autoridades do Panamá assinalaram que o uso de contentores para transportar drogas é uma dos métodos crescentes de tráfico transnacional de drogas.