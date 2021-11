Pandemia afetou famílias vulneráveis e agravou problemas em Timor-Leste

Acesso limitado a serviços de saúde e até aos programas de apoio do Governo para mitigar o impacto da pandemia foram algumas das dificuldades identificadas pelo estudo, apresentado em Díli.", explica o estudo, notando que a insegurança alimentar afetou até famílias com mais condições.Produzido por equipas de várias agências das Nações Unidas, o estudo ouviu cerca de 4.300 famílias - num total de cerca de 25 mil pessoas - em todo o país, medindo valores como índices de riqueza e de vulnerabilidade social, desigualdades geográficas e outras.O estudo expande uma primeira análise conduzida em cinco municípios de Timor-Leste em julho de 2020 e pretendia avaliar os impactos socioeconómicos da pandemia em indivíduos, famílias e comunidades. Posteriormente, uma segunda fase avaliou os impactos em micro, pequenas e médias empresas.O primeiro-ministro Taur Matan Ruak disse que é crucial recuperar a economia, particularmente do lado da oferta, o que exige "infraestruturas, capacitação e habilitação de pessoas e reformas institucionais, que possam ajudar a economia a reagir".





Dados preocupantes







Os dados indicam que os rendimentos das famílias recuperaram ao longo do último ano, ainda que continue relativamente baixa a taxa de cobertura nacional de programas de proteção e apoio social.A crise sanitária foi ainda agravada pelo impacto severo das cheias de abril deste ano, que afetaram dezenas de milhares de famílias em todo o país.As regiões de Lautem e Viqueque, na ponta leste do país, e de Covalima, a sudoeste da capital, registam elevados níveis de vulnerabilidade social.O estudo mostra que a vulnerabilidade afeta mais mulheres que homens, com famílias mais numerosas a registarem elevadas taxas de dependência.Mais de metade das famílias ouvidas enfrentaram "pelo menos uma dificuldade" desde o início da pandemia, com 4% da população a ter que pedir para poder comer e mais de 41,1% a serem afetadas por insegurança alimentar grave ou severa.