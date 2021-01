Pandemia e conflitos armados mancham primeiro ano do novo mandato de Nyusi

Há um ano, Filipe Nyusi tomou posse para mais cinco anos na chefia do Estado moçambicano, na sequência da vitória nas eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 - que se realizaram em simultâneo com as legislativas e provinciais.

Adriano Nuvunga, docente de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a maior e mais antiga de Moçambique, considerou à Lusa que os primeiros 12 meses do segundo mandato de Filipe Nyusi foram manchados por uma "má gestão" da componente social de impacto da pandemia de covid-19 e das guerras nas regiões centro e norte de Moçambique.

"Algumas semanas depois de Filipe Nyusi tomar posse, caiu-lhe em cima a covid-19, mas o que se viu do seu Governo foi o interesse em proteger as elites do impacto da pandemia e o abandono dos mais pobres", criticou Nuvunga.

A falta de transparência em ajustes diretos na adjudicação de obras realizadas no âmbito das medidas de prevenção da covid-19 e a recusa em apoiar diretamente as famílias mais desfavorecidas, através de uma cesta básica, traduzem a "insensibilidade social" de Filipe Nyusi e do seu Governo, notou.

"O caos no transporte público nas cidades moçambicanas, num contexto de uma pandemia viral, e a incapacidade de oferecer alternativas de sobrevivência aos mais pobres, para que fiquem em casa e não contribuam para a transmissão do vírus, é mais uma prova da impotência de Nyusi e do seu executivo em encontrar soluções em tempos de crise", observou Nuvunga.

O académico, que é também diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização da sociedade civil, assinalou que o primeiro ano do novo mandato foi marcado ainda pelo agravamento da ação dos grupos armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e pela falta de solução à contestação armada ao acordo de paz com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

A contestação é feita por uma dissidência militar da Renamo.

"No discurso de tomada de posse, Filipe Nyusi prometeu combater os grupos armados em Cabo Delgado, mas o que temos é o agravamento da guerra e no centro temos a Junta Militar da Renamo imparável nas suas ações de oposição ao acordo de paz", frisou.

Por seu turno, Fernando Lima, jornalista e presidente do grupo de media privado Mediacoop, também apontou o impacto da pandemia de covid-19 e os conflitos armados no centro e norte como os principais constrangimentos enfrentados pelo atual chefe de Estado.

"O Governo foi apanhado numa conjuntura muito complexa e muito difícil, provocada pela pandemia e ainda nem tinha recuperado da queda provocada pelo escândalo das `dívidas ocultas`", afirmou Fernando Lima.

Ainda assim, considerou, Filipe Nyusi e o Governo "geriram mais ou menos bem a pandemia", o que resultou num "reduzidíssimo número de óbitos" em comparação com outros países.

No campo militar e de segurança, Lima apontou o recrudescimento da ação dos grupos armados em Cabo Delgado como resultado das dificuldades do Governo em compreender a natureza e a dimensão do problema.

O jornalista observou ainda que o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Nyusi conheceu a deterioração dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, nomeadamente, o ataque a jornalistas e um incremento de raptos.

"Vejo que Filipe Nyusi, como garante do respeito da Constituição da República, tem sido permissivo aos grupos de interesses que apregoam a repressão dos direitos humanos e das liberdades fundamentais", destacou.

Por seu turno, o economista Agostinho Machava apontou a queda da economia moçambicana, devido à covid-19, como um marco negativo neste primeiro ano, considerando que o Banco de Moçambique foi tímido nas medidas que implementou para a contenção dos efeitos económicos e financeiros do novo coronavírus.

"O impacto da covid-19 na economia não é, claramente, imputável a Filipe Nyusi e ao seu Governo, mas o grau de amortecimento dos efeitos é uma questão de governação económica que tem como responsável o chefe do executivo", referiu Agostinho Machava.

Machava entende que o banco central podia ter ido mais longe na flexibilização das taxas de juro, na proteção da moeda nacional e no apoio à economia face à pandemia.

"As medidas anunciadas não foram suficientemente fortes para impedir a destruição de milhares de postos de trabalho e a demora na implementação de medidas no âmbito fiscal acabou anulando o efeito que se pretendia", frisou Agostinho Machava.

A "governação económica" seguida pelo executivo de Filipe Nyusi durante a pandemia em 2019 não impediu o aumento das assimetrias sociais, que se traduziram num aumento da pobreza, concluiu.

Moçambique regista 211 mortes e 24.269 casos de covid-19.

A violência armada em Cabo Delgado começou há três anos e está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil deslocados, sem habitação, nem alimentos.

Os ataques atribuídos à Junta Militar da Renamo já provocaram a morte de, pelo menos, 31 pessoas desde agosto de 2019.