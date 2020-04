Pandemia. Itália com esperança de sair, Suécia com receio de entrar

No meio da pandemia, a Suécia parece viver num mundo à parte. Enquanto por toda a Europa se tomavam medidas restritivas do dia-a-dia, as autoridades suecas optaram por restringir apenas os contactos sociais mais próximos, deixando abertas muitas escolas e serviços públicos.



Itália registou o número mais baixo de infetados desde 13 de Março. Nas últimas 24 horas registaram-se 3.038 novos casos e 604 mortos, um novo abrandamento.



A Itália apostou no recolher obrigatório, mas outros países, como a Suécia, têm uma estratégia diferente.