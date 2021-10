Pandora Papers. CIJ revela nomes de líderes mundiais que esconderam fortunas ao fisco

Segundo o jornal Expresso, que faz parte do consórcio, há três portugueses envolvidos: os antigos ministros Nuno Morais Sarmento e Manuel Pinho e o advogado e antigo deputado socialista Vitalino Canas.





Entre os nomes referidos na lista de líderes mundiais estão o do Rei da Jordânia Abdallah II, os dos Presidentes do Quénia e do Equador e o do primeiro-ministro checo, Andrej Babis.

O inquérito, denominado Pandora Papers envolveu 600 jornalistas de todo o mundo e é sustentada por 11,9 milhoes de documentos provenientes de 14 sociedades de serviços financeiros.

A investigação revelouencaminhadas pelos referidos lideres de Governo e de Estados.O Rei Abdallah II da Jordânia criou sozinho pelo menos 30 sociedades, em paises ou territórios livres de taxas, através das quais adquiriu 14 propriedades de luxo nos Estados Unidos e no Reino Unido, por mais de 106 milhões de dólares.Já Babis colocou 22 milhões de dólares em sociedades fachada que serviram a financiar a compra do castelo Bigaud, uma grande propriedade situada no sul de França, na Riviera francesa.Guillermo Lasso, presidente do Equador, colocou fundos em duas sociedades no Dakota do Sul, Estados Unidos.

No total a investigação do CIJ revela os laços estabelecidos entre os ativos offshore e 336 lideres políticos e funcionários públicos, de 91 países e territórios, entre os quais Portugal, os quais criaram mais de 1000 sociedades, dois terços dos quais nas Ilhas Virgens britânicas.









investigação revela ainda novos detalhes sobre importantes doadores estrangeiros do Partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e detalha atividades financeiras questionáveis do "ministro oficioso de propaganda" do Presidente russo, Vladimir Putin.