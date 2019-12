Papa aboliu segredo pontifício em casos de abuso sexual





O Sumo Pontífice da Igreja Católica decidiu também modificar a norma relativa ao crime de pornografia infantil, incluindo-o nos crimes mais graves, delicta graviora. O Papa Francisco aboliu o segredo pontifício nos casos de violência sexual e abuso de menores cometidos por membros do clero. Estas alterações já tinham sido propostas pelo Papa em fevereiro deste ano, aquando de uma reunião no Vaticano.



O segredo pontifício é a regra de confidencialidade de nível máximo no Vaticano, usada, por exemplo, com a nomeação de bispos. No entanto, não pode pôr em causa a “integridade e a confidencialidade” dos envolvidos.



A nova regra diz que “as informações devem ser tratadas de modo a garantir a segurança, a integridade e a confidencialidade”, tal como está estabelecido no Código de Direito Canónico.



Para além de abolir o segredo pontifício, o Papa também aumentou a idade a partir da qual a Igreja considera que se aplica o crime de aquisição, posse ou distribuição de pornografia infantil. O crime passa a aplicar-se a qualquer vítima que tenha menos de 18 anos. Até agora, o limite era fixado aos 14 anos.