Entre os nomes referidos por Francisco aos peregrinos, reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a recitação do Angelus, estava o do atual bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, D. Américo Manuel Alves Aguiar, que detém atualmente a presidência da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e dirige o departamento de comunicação do patriarcado de Lisboa.