Papa apela "aos beligerantes para que cessem o fogo" em Gaza

Foto: Guglielmo Mangiapane - Reuters

O Papa apareceu no final da missa de Páscoa, na benção Urbi et Orbi, que foi dirigida por um assistente.



Na mensagem do Vaticano foi pedido um cessar-fogo imediato em Gaza perante uma situação "dramática".



Em dia de Páscoa, o Papa ainda fez um passeio surpresa pela Praça de São Pedro, no papamóvel, onde tinha milhares de pessoas que desde cedo o esperavam com enorme expectativa.