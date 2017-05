Partilhar o artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas" Imprimir o artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas" Enviar por email o artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas" Aumentar a fonte do artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas" Diminuir a fonte do artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas" Ouvir o artigo Papa condena lançamento da "mãe de todas as bombas"