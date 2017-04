Partilhar o artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais Imprimir o artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais Enviar por email o artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais Aumentar a fonte do artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais Diminuir a fonte do artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais Ouvir o artigo Papa considera "vergonha" as imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais

Tópicos:

Sacra Coliseu,