Papa continua em estado crítico, mas não teve mais crises respiratórias

No mais recente boletim de saúde emitido pelo Vaticano, avança-se que as condições do Santo Padre continuam críticas, mas desde ontem à noite não apresentou mais crises respiratórias. No entanto, o prognóstico continua reservado e o Papa tem uma insuficiência renal inicial leve.

Realizou as duas unidades de concentração de hemácias com benefício e com aumento do valor de hemoglobina. A trombocitopenia permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue demonstram uma insuficiência renal inicial leve, que está atualmente sob controlo”, pode ler-se no boletim.



O Santo Padre continua consciente.



“A complexidade do quadro clínico e a necessidade de esperar que as terapias farmacológicas forneçam algum feedback exigem que o prognóstico permaneça reservado”, assume-se.



Durante a manhã, no apartamento montado no 10º andar, participou da Santa Missa, junto com aqueles que o cuidam nestes dias de internamento.