Papa deixa recados sobre Médio Oriente, Inteligência Artificial e bloqueios de Trump a jornalistas

“Aqui” jornalistas são “todos bem-vindos”, diz papa

Ainda no avião que o transportou até Paris esta manhã, questionado pela CNN sobre a recente tentativa da Administração Trump de impedir a entrada de alguns órgãos de comunicação na Casa Branca, o papa respondeu aos jornalistas que eram todos bem-vindos.

IA e o risco de “cair na ilusão”

França “brilha como um farol”

Em visita a França, Leão XIV fez esta sexta-feira um discurso forte no qual lembrou que as armas nucleares não trazem segurança e vincou que a Inteligência Artificial ameaça a humanidade. No avião que o levou a Paris, o papa aproveitou para garantir aos jornalistas que seriam sempre bem-vindos, deixando assim um recado a Donald Trump.Referindo-se ao Médio Oriente, Leão XIV realçou no seu discurso “todos aqueles que são atormentados pelo flagelo da guerra”, defendendo que “, que ferem a dignidade humana e clamam justiça a Deus”.“Vai-se difundindo cada vez mais, alimentando uma nova corrida ao armamento dificilmente controlável”, alertou.No entanto, “a paz não é um equilíbrio de forças, mas constrói-se dia a dia com o diálogo e a justiça”, lembrou o papa.As declarações surgem depois de, na semana passada, o presidente norte-americano ter proibido o acesso dos órgãos de comunicação CNN, MS NOW e Politico ao perímetro da Casa Branca, justificando a decisão com o que considera "notícias faltas" vindas desses jornalistas.No seu discurso, o sumo pontífice destacou ainda o tema da Inteligência Artificial, “a fim de, é urgente formar os espíritos para um discernimento ético, capaz de distinguir o que é moralmente bom”, defendeu.Leão XIV lembrou que “atualmente existe a tentação de esperar da ciência solução e conforto para todos os nossos sofrimentos”, mas “o risco é, muitas vezes, o de cair na ilusão”.“Quando a ciência e a tecnologia não são orientadas pela consciência, podem propor soluções imediatas que parecem responder aos desejos e às dores dos homens e das mulheres, mas que, na realidade, podem desviá-los gravemente do bem a que aspiram profundamente”, alertou.O papa disse ainda constatar com preocupação “os desvios atuais das sociedades, queque favorecem as manipulações genéticas, a maternidade de substituição, o tráfico de órgãos ou a oferta de uma morte programada”.No início do discurso, Leão XIV afirmou que “há séculos que a França brilha como um farol cultural, artístico e espiritual, não só na Europa, mas em todo o mundo”.“A iluminação de mentes francesas extraordinárias, que eram, simultaneamente, grandes católicos, sublinha até que ponto, desde que estejam orientadas para a busca do belo, do bem e do verdadeiro, para que o mundo tenha vida”, declarou.A primeira visita do papa a França gerou grande entusiasmo no país. Estão marcados dois principais acontecimentos: um encontro com jovens no Stade de France, que deverá atrair 80 mil pessoas, e a missa de sábado na Place de la Concorde, para a qual se inscreveram mais de 600 mil fiéis e que deverá encher os Campos Elísios e várias avenidas adjacentes.